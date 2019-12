CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Finalmente Ibrahimovic: non ci sono ancora firma e annuncio, forse neanche il sì definitivo ma il Milan sente aria di risposta affermativa.

Come si legge su 'gazzetta.it' nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione, frutto anche della cinquina subita a Bergamo contro l': uno sprint che avrebbe portato Ibrahimovic ad orientarsi verso il sì alla proposta milanista.

Calciomercato Milan, sprint Ibrahimovic per anticipare l'Everton

Niente di certo ma la sensazione che si respira a Casa Milan è di forte ottimismo: l'attaccante svedese sarebbe, infatti, pronto ad accettare la proposta recapitata da Boban e Maldini. Matrimonio in vista quindi ma toccherà ancora attendere il sì davanti 'all'altare' per il vissero felici e contenti. Anche perché di possibili pretendenti a Ibrahimovic non mancano di certo: tra queste l'Everton di Ancelotti con il tecnico di Reggiolo, presentato oggi, che non ha nascosto la volontà di convincere l'attaccante a seguirlo in quel di Liverpool. Ma forse quando la decisione è già stata presa...

