CALCIOMERCATO ATALANTA PASALIC / Mario Pasalic e l'Atalanta non smettono di stupire. Dopo la storica qualificazione agli ottavi di Champions League, dove sfiderà il Valencia, la squadra di Gasperini ha surclassato il Milan nel lunch match di domenica al 'Gewiss Stadium'. Oltre ad Ilicic e Gomez, uno dei grandi protagonisti della contesa è stato proprio il centrocampista croato.

L'ex della sfida è stato l'uomo chiave nel centrocampo di Gasperini, firmando anche la rete del 2-0 che ha indirizzato la gara in favore degli orobici. Una pedina essenziale nello scacchiere atalantino, visto il suo eclettismo e la capacità di ben figurare in varie zone del campo.

Calciomercato Atalanta, la conferma di Pasalic sul futuro

L'Atalanta lo riscatterà per 15 milioni di euro dal Chelsea , con le big italiane (su tutte) che hanno già messo gli occhi sul classe '94 per la prossima estate.

Pasalic vive un momento magico e per il momento non ha nessuna intenzione di cambiare maglia. A confermarlo lo stesso centrocampista croato ad alcuni tifosi, che lo hanno riconosciuto all'aeroporto di Malpensa mentre partiva per le vacanze natalizie. Il giocatore, insieme alla fidanzata, è stato molto disponibile nel concedere selfie e autografi ai fans prima di imbarcarsi, non nascondendo di attraversare uno dei periodi più felici della sua ancora giovane carriera. L'Atalanta e Gasperini si godono un 'Super Mario' sempre più decisivo.

