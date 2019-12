GENOA BALLARDINI ANDREAZZOLI / Natale di riflessione per il Genoa: dopo il ko contro l'Inter il club rossoblù ha pensato di sollevare dall'incarico Thiago Motta per provare a risollevare una squadra che è precipitata all'ultimo posto in classifica.

Una situazione critica dalla quale Preziosi aveva pensato di uscire affidando la squadra nuovamente a Davide, già tre esperienze sulla panchina ligure: il tecnico però è orientato a dire no al ritorno in rossoblù ed allora tornano in piedi altre ipotesi.

LEGGI ANCHE ---> Genoa, post Thiago Motta: la risposta di Ballardini

Calciomercato Genoa, possibile ritorno di Andreazzoli

Il primo nome è quello di Diego Lopez con il quale ci sono già stati contatti nei giorni scorsi. Ma nelle ultime ore sta tornando prepotentemente in auge la candidatura di Andreazzoli, l'allenatore che ha iniziato la stagione del Genoa ed è stato poi esonerato dopo otto giornate, nelle quale erano arrivate cinque sconfitte. Da non scartare anche l'ipotesi Nicola: i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro della panchina del Genoa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Genoa, l'ex su Thiago Motta: "Scommessa persa"

Genoa, pronto il post Thiago Motta: si pensa ad un ritorno clamoroso