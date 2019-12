CALCIOMERCATO NAPOLI KLAASSEN / Ci serve un centrocampista: Gattuso e Giuntoli non hanno nascosto la necessità di un intervento sul calciomercato di gennaio per rinforzare il reparto mediano. E' un regista quello che manca al Napoli per poter reggere il 4-3-3 scelto dal nuovo tecnico per la risalita: Allan e Fabian Ruiz che in queste prime due gare si sono alternative al centro del terzetto di centrocampisti hanno dimostrato di non poter rendere al meglio in quel ruolo ed allora toccherà al mercato dare la risposta a Gattuso.

Calciomercato Napoli, Klaassen torna di moda per il centrocampo

L'obiettivo principale è Lucas Torreira dell'Arsenal ma l'uruguaiano è tornato ad essere centrale nello scacchiere tattico dei Gunners e Arteta sembra orientato a puntare su di lui.

Tra le alternative vagliate potrebbe entrare anche un vecchio obiettivo dei partenopei: si tratta di Davy, 26 anni, exed, attualmente in forza al

Già cercato in passato, il centrale non ha convinto in Premier League ma in Bundesliga sta fornendo buone prestazioni nonostante la pessima classifica della sua squadra, penultima e in piena bagarre retrocessione: per lui 5 reti in 19 partite. La situazione del club potrebbe spingere il calciatore, in scadenza di contratto nel 2022, a chiedere una cessione per provare a riconquistare la Nazionale si palcoscenici diversi. Affare non certo semplice, visto la centralità di Klaassen nella stagione del Werder ma l'idea potrebbe acquisire concretezza con l'inizio vero e proprio del mercato.

