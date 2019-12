MILAN LEAO CALABRIA / La sconfitta contro l'Atalanta ha lasciato il segno in casa Milan: la cinquina subita dai rossoneri non poteva passare inosservata e così dal post gara ad oggi le polemiche sono arrivate l'una dietro l'altra.

Dalla società, sul banco di accusa per un mercato non all'altezza a Pioli, giudicato non adatto ad una squadra come quella milanista, passando per i calciatori: proprio su quest'ultimo fronte si sono incendiati gli animi oggi per due video che riguardano Leao e

L'attaccante brasiliano è stato immortalato mentre fumava in sigaretta, per il difensore italiano invece l''accusa' è di aver festeggiato troppo allegramente il suo compleanno. Molti i tifosi che hanno giudicato inopportuno il comportamento dei due calciatori con Leao che è intervenuto su Twitter: "Il video che sta circolando è vecchio". Una difesa che però non ha convinto in molti e così tra insulti non riportabili e commenti critici, la bufera social è servita.

Ecco alcuni tweet su Leao e Calabria:

