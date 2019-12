CALCIOMERCATO LIVERPOOL KLOPP / Jurgen Klopp ha vinto praticamente tutto nell'ultimo anno a livello internazionale. Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per Club alla guida del Liverpool per il tecnico tedesco a cui manca di fatto solo la Premier League che spera di conquistare alla fine di questa stagione. A dispetto però delle molteplici vittorie a livello mondiale, i 'Reds' non possono comunque accedere a qualunque calciatore sul mercato per limiti economici.

Anche i campioni d'Europa e del Mondo devono infatti fare i conti con il portafogli, soprattutto quando si tratta di campioni francesi.

A Klopp infatti piacerebbe tantissimo allenare uno dei big della Francia come ammesso anche a 'Canal+' ma c'è un problema: "Non c’è una ragione particolare per cui non abbiamo francesi. Kylian gioca con il Paris Saint-Germain, mentre Griezmann voleva andare al Barcellona e sappiamo tutti di che grande squadra stiamo parlando. Ci piacerebbe avere in rosa qualche francese, ma la questione è che alcuni di loro costano davvero troppo".

