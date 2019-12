ESPANYOL ESONERO MACHIN / Pablo Machin non è più l'allenatore dell'Espanyol. È infatti ufficiale l'esonero del tecnico spagnolo dopo poco più di due mesi dal suo arrivo sulla panchina del club di Barcellona.

L'Espanyol, attualmente ultimo in Liga con solo 10 punti in 18 partite, non ha ancora comunicato il sostituto dell'ex Siviglia.

