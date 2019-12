CALCIOMERCATO INTER NAPOLI POLITANO LLORENTE / Impazza già il calciomercato tra le big di Serie A. Nell'ultimo fine settimana si è parlato di un asse caldo tra Inter e Napoli in virtù di un possibile scambio di prestiti per sei mesi tra Politano e Llorente. Calciatori che a parti invertite farebbero decisamente comodo ai piani tattici di Conte e Gattuso.

Il tecnico nerazzurro necessita infatti di una punta di peso che possa fungere da vice-, mentre gli azzurri tornati al 4-3-3 potrebbero pensare anche di acquistare un esterno offensivo comein virtù anche dei contratti in scadenza di Callejon e Mertens e della possibile partenza di Younes. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo Napoli CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Politano ai margini: pronto lo scambio con il Napoli

Calciomercato Inter, Politano gradisce il Napoli: la svolta

Nel pre partita di ieri tra Sassuolo e Napoli Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro ai microfoni di 'Sky Sport' aveva parlato di un cambio di modulo che porta dunque a pensare in maniera diversa. Una frase che lascia evidentemente aperta la porta a Politano, perfetto per il 4-3-3 di Gattuso. Da capire però la volontà del calciatore che era stato già vicino a vestirsi di azzurro un paio di anni fa, salvo poi restare al Sassuolo. Secondo quanto rivelato oggi da 'Kiss Kiss Napoli' Politano gradirebbe un eventuale trasferimento al Napoli, con il club di Aurelio De Laurentiis che avrebbe già chiesto informazioni all'Inter in vista del mercato di gennaio. Ora l'attaccante attende la presa di posizione ufficiale di Conte che non sembra potergli garantire un alto minutaggio.

