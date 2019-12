PSG MBAPPE NEYMAR MESSI / Kylian Mbappe si racconta ai microfoni di 'France Football'. In una lunga intervista rilasciata al giornale francese, la stella del PSG ha anche parlato del suo rapporto con Neymar, svelando un retroscena risalente al suo arrivo a Parigi: "Al mio arrivo lui era la superstar. Poi si infortuna, non vince il Mondiale e io sì. Da quel momento sono cominciate ad uscire delle storie su una nostra presunta rivalità e sulla mia volontà di prendere il suo posto. Ma quando sono rientrato nell'agosto del 2018, la prima cosa che ho fatto è stata dire a Neymar: "Andrò a giocarmi il Pallone d'Oro quest'anno perché non sei in gara, ma ti assicuro che non voglio prendere il tuo posto, puoi tenerlo.

Sono qui sempre per darti una mano".

PSG, Mbappe sul duello con Messi per la Scarpa d'Oro

Il classe 1998 ha poi parlato del duello a suon di gol con Messi per la vittoria della Scarpa d'Oro, andata poi ancora una volta al fresco sei volte Pallone d'Oro: "Sul finire della stagione scorsa, mi sono reso conto che potevo provare ad ottenere questo titolo di miglior marcatore europeo. Ma di fronte avevo un avversario, Lionel Messi. Facevo due e lui faceva tre, facevo tre e lui faceva quattro. Era talmente assurdo che ne ho parlato con Dembele. "Non è possibile, lo fa apposta: guarda il numero di gol che segno" gli dissi. "Certo che ti guarda" mi ha risposto. E allora mi sono detto "Ah beh, però, se ti tiene d'occhio Messi...". È così lusinghiero che un simile giocatore ti segua che non lo trascuri".

