Inter, le confessioni di Lukaku: dal dialogo con Pogba ai consigli di Ronaldo

INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED POGBA CRISTIANO RONALDO / A Romelu Lukaku sono bastati appena 4 mesi per prendersi le chiavi dell'Inter e cancellare il ricordo di Mauro Icardi. Secondo nella classifica marcatori del campionato con 12 gol, il belga ha ritrovato il sorriso perduto sul finale della sua avventura al Manchester United descritta con toni non esaltanti in una lunga intervista ai microfoni del 'New York Times': "Ogni volta c'era un 'Sì,ma..'. Quando ho segnato al Real Madrid in Supercoppa Europea si parlava del gol dopo che avevo sbagliato, e così in ogni occasione. Dal primo gol al West Ham ai numeri generali con quella maglia, ogni volta c'era comunque qualcosa da rimproverare. Un anno allo United cancella gli otto precedenti".

Inter, l'addio allo United di Lukaku

Lukaku ha continuato parlando del suo addio allo United e di una conversazione con Pogba: "L'ho preso da parte e gli ho detto che sarei andato via, avevo la sensazione che venissimo incolpati io e lui della situazione della squadra. Era da marzo che volevo ricominciare da zero, mi serviva ricostruire la mia reputazione lontano dalla Premier. Ci sono volute due-tre settimane intense per imparare l'italiano ma adesso nessuno mi parla più in inglese".

Inter, Lukaku-Ronaldo e le difficoltà della Serie A

Chiosa dedicata alla Serie A e ai consigli di CR7: "Cristiano mi ha detto che la Serie A è il campionato difensivamente più duro del mondo, che lui aveva segnato ovunque ma in Italia aveva avuto più difficoltà. E se lo dice uno come lui doveva essere effettivamente così. In Inghilterra è più intenso ma qui è molto più tattico".

