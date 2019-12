Juventus, dietrofront Lapo Elkann: il nuovo tweet

JUVENTUS LAPO ELKANN / Ha fatto parecchio scalpore il tweet di Lapo Elkann in seguito alla sconfitta della Juventus nella Supercoppa italiana. In mattinata è arrivato il dietrofront del cugino del presidente Andrea Agnelli, che sempre su Twitter si è rivolto così ai tifosi bianconeri: "Voglio iniziare questo nuovo giorno facendo tanti auguri di Natale a tutti i tifosi della Juve. Siamo pronti a festeggiare nuovi successi e nuove vittorie.

Juve ti amo e ti amerò per sempre". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Rugani rischia il taglio: ipotesi inglese

Juventus, dalla Germania: decisione clamorosa di Haaland

Calciomercato Juventus, Perin in uscita: spunta anche una data