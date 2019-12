CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS ARSENAL / Aria di rivoluzione nell'attacco del Napoli. Ora che gli azzurri sono riusciti a chiudere con un piccolo sorriso un terribile 2019, la dirigenza partenopea potrà concentrarsi anima e corpo sulla sessione invernale di calciomercato. Non solo entrate però per il club di De Laurentiis che dovrà risolvere una volta per tutte le situazioni legate ai contratti in scadenza di Mertens e Callejon.

Al momento i rinnovi appaiono ancora complicati, tanto da far pensare anche ad un addio anticipato, soprattutto del belga. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo Napoli CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Napoli, rinnovi Mertens-Callejon: l'annuncio di Gattuso

Calciomercato Napoli, l'Arsenal sfida lo United per Mertens

Nei giorni scorsi si era diffusa la voce di un forte interessamento del Borussia Dortmund per Mertens, mentre dall'Inghilterra nella giornata di oggi arrivano notizie differenti. Stando a quanto sottolineato dal 'Daily Express', anche l'Arsenal avrebbe chiesto informazioni per provare a strappare agli azzurri il belga ex PSV. Per i 'Gunners' nel caso ci sarà da battere la concorrenza dei rivali del Manchester United che pure si erano mossi per tempo per provare ad arrivare a Mertens, che nel suo contratto in scadenza 2020 ha una clausola da 10 milioni valida per l'estero fino al 10 gennaio. Il club del neo allenatore Arteta vorrebbe portare ad 'Emirates' il numero 14 di Gattuso per avere subito a disposizione un giusto mix di qualità ed esperienza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Mertens-Napoli, tra la clausola di gennaio e il rinnovo che non arriva: le ultime di Cm.it

Calciomercato Napoli, Ancelotti e il retroscena inaspettato su Kean