CALCIOMERCATO GENOA THIAGO MOTTA BALLARDINI LOPEZ / Sono giorni decisivi anche in casa Genoa per quanto riguarda la situazione in panchina. In attesa dell'ufficialità dell'esonero di Thiago Motta, è già iniziato il casting di Preziosi e del suo staff per la successione dell'allenatore.

Calciomercato Genoa, Ballardini verso il no: Diego Lopez torna in pole

Per Ballardini si tratterebbe del quarto ritorno sulla panchina del Genoa, ma dopo l'ultima separazione con il presidente Preziosi l'allenatore ha deciso di rifiutare la nuova proposta. Per il post Thiago Motta torna dunque forte il nome di Diego Lopez, anche lui in cima alla lista della società rossoblu. Ulteriori sviluppi sono attesi a partire dalle prossime ore.

