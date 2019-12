CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI LEICESTER / Tanti dubbi ed una pesante sconfitta in Supercoppa. Così chiude il proprio 2019 la Juventus di Maurizio Sarri, ancora lontana dalla squadra che si ipotizzava la scorsa estate. L'anno nuovo, seppur non da subito, dovrebbe però almeno far registrare il ritorno in campo di un senatore come Giorgio Chiellini, tassello fondamentale mancato moltissimo fino a questo momento alla truppa bianconera. Il rientro del capitano juventino sembrerebbe previsto per marzo e porterebbe con se una nuova scelta importante per Maurizio Sarri. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Rugani fuori dalla lista UEFA

Come sottolineato anche dal 'Corriere di Torino' con il rientro del numero 3 si riapre la questione delle liste UEFA. Per la fase a gironi Chiellini è stato escluso al pari di Emre Can, Mandzukic, Pjaca e Perin, ma dal prossimo turno in poi sorgerà il problema di chi dovrebbe far posto al capitano bianconero.

A cedere la poltrona potrebbe essere Daniele, impiegato col contagocce da Sarri ed apparentemente ai margini del progetto tecnico. Oltre agli intoccabili Bonucci e de Ligt, va infatti verso la conferma anche, salito nelle quotazioni nell'ultimo mese.

Calciomercato Juventus, per Rugani ipotesi Leicester

L'eventuale esclusione di Rugani dalla lista UEFA potrebbe quindi riaprire discorsi legati al suo futuro. Accostato in passato anche al Milan, il vento del cambiamento per l'ex empolese potrebbe arrivare dalla Premier League. Secondo quanto riferito dal 'Telegraph' il Leicester segue con molta attenzione il classe 1994, così come il collega Demiral. Le 'Foxes' stanno valutando di fare un'offerta per uno dei due giocatori qualora dovessero diventare disponibili sul mercato per rinforzare un reparto al momento tutto da puntellare.

