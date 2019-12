CALCIOMERCATO JUVENTUS PERIN GENOA DATA / Juventus impegnata anche sul fronte uscite in vista del prossimo mercato di gennaio.

Oltre apotrebbe partire presto anche Mattia, separato in casa e fuori dal progetto tecnico. Dopo il trasferimento saltato in estate con il lungo corteggiamento del Benfica , il 27enne di Latina è pronto a rituffarsi in una nuova avventura, questa volta in Serie A. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Calciomercato Juventus, spunta la data per il ritorno al Genoa di Perin

Rimasto a Torino per recuperare definitivamente dal problema alla spalla destra, ora è tempo di cercare una nuova avventura per Perin che non vede l'ora di tornare in pista dopo una lunghissima assenza. Stando a quanto rivelato dal 'Secolo XIX' per cambiare rotta il Genoa dovrebbe affidarsi proprio a lui che ha già vestito con grande successo la casacca rossoblù. Serve personalità nello spogliatoio ligure per provare ad uscire dalla delicata situazione di classifica del momento e allora ecco che prende quota l’ipotesi di un ritorno di Mattia Perin, che a meno di clamorose sorprese dovrebbe addirittura essere atteso al Signorini per il 29 mattina, quando ci sarà la ripresa degli allenamenti. Una partenza obbligata quella dell'ex rossoblu che non era neanche nella lista dei convocati per la Supercoppa e che vuole giocarsi le residue speranze di andare agli Europei. Il suo destino si incrocia con quello di Radu che potrebbe partire.

