CALCIOMERCATO BAYERN MONACO SANE / Qualche giorno fa è tornata a circolare la notizia di un possibile approdo di Sane al Bayern Monaco nella finestra invernale alle porte. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, tuttavia, difficilmente il club bavarese porterà a termine un investimento di così grande portata - servirebbero sui 125 milioni di euro - nella sessione di gennaio.

Calciomercato Bayern, Sane per giugno.

La trattativa coi 'Citizens' si arenò sul più bello nello scorso agosto, dopo che il fantasista tedesco si lesionò il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, quella invece col suo entourage prosegue da tempo non senza ostacoli per via delle richieste degli stessi rappresentanti del classe '96 - che dovrebbe tornare ad allenarsi a febbraio - richieste che se accolte in toto rischierebbero di 'rompere' determinati equilibri e gerarchie nello spogliatoio e quindi nel monte ingaggi. Il Bayern vorrebbe perfezionare l'operazione in vista di giugno, nulla però è scontato poiché sul 23enne di Essen c'è pure il Paris Saint-Germain. Il club transalpino potrebbe provare l'affondo soprattutto in caso di cessione - che oggi non sembra nei piani - di Mbappe, 'sogno' della Juventus, al Real Madrid.

