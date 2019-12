CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND - Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo la sconfitta sul campo nella finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio, per i bianconeri arrivano brutte notizie anche sul terreno del calciomercato. Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco 'Sport Bild', infatti, gli otto volte campioni d'Italia in carica sarebbero quasi fuori dalla corsa al centravanti norvegese classe 2000 Erling Haaland.

Per il centravanti delsarebbe adesso una corsa a due tra iled il, con i 'Red Devils' in leggero vantaggio grazie al connazionale. Due destinazioni gradite al 19enne nativo di Leeds che avrebbe deciso di non considerare le offerte delle altre pretendentie Juve.

