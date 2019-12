Calciomercato Roma, nuova offerta per Florenzi

CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI / Giorni decisivi per il futuro di Alessandro Florenzi che al rientro dalle vacanze natalizie è atteso da un vertice con dirigenza e staff tecnico per valutare la sua posizione in vista di Euro 2020. L'esterno giallorosso ha bisogno di spazio e continuità per non perdere la convocazione e servono garanzie più a lungo termine dopo il ritorno in campo nelle ultime sfide.

Altrimenti sarà addio, con una lunga lista di club interessati, in Italia e all'estero.

Calciomercato Roma, offerta del Valencia per Florenzi

L'ultima in ordine cronologico arriva dalla Spagna. Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui è attesa in queste ore la proposta del Valencia, eurorivale dell'Atalanta agli ottavi di Champions League e in lotta per il quarto posto in Liga, che attraverso un intermediario è pronto a formulare un'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto in un'operazione da complessivi 15-20 milioni di euro ed accollandosi l'intero ingaggio del calciatore. Proposta importante ed allettante, ma per Florenzi la priorità resta la Roma.