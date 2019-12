CALCIOMERCATO NAPOLI KEAN EVERTON ANCELOTTI / Ancelotti ha speso parole di elogio per Moise Kean, per ora un flop a Liverpool, nella conferenza di presentazione da neo tecnico dell'Everton: "E' un giocatore fantastico, non dobbiamo dimenticarci che ha solo 19 anni. Bisogna aspettarlo e lavorarci, perché ha qualità top". Ancelotti toglie quindi dal mercato il ragazzo nativo di Vercelli, nelle ultime settimane accostato a diversi club italiani - Milan compreso - in ottica gennaio.

Calciomercato, Ancelotti a sorpresa: "Kean lo volevo al Napoli!"

Ancelotti è davvero un grande estimatore dell'attaccante classe 2000, che l'Everton ha strappato alla Juventus nella scorso calciomercato estivo per circa 30 milioni di euro. La conferma definitiva arriva dal retroscena di mercato svelato proprio dal neo tecnico dei 'Toffees': "Prima che firmasse per l'Everton, ho cercato di portarlo al Napoli".

