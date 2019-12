CALCIOMERCATO MILAN EVERTON IBRA ANCELOTTI / L'Everton non è, per Milan, una rivale nella corsa a Zlatan Ibrahimovic. Nella conferenza di presentazione, il neo tecnico dei 'Toffees' Carlo Ancelotti sembra aver chiuso al possibile approdo dello svedese: "Siamo buoni amici, ma non so quale sia la sua idea per il futuro. Magari lo chiamerò...

Se vuol venire a Liverpool per divertirsi venga pure, ma non per giocare (ride, ndr)".

Calciomercato Milan, ore decisive sul fronte Ibrahimovic

Per il futuro di Ibra, o meglio per il suo ritorno o meno al Milan sono giorni se non ore decisive. Boban e Maldini sarebbero disposti ad aspettare ancora fino a Natale. A quanto pare tra oggi e domani potrebbe andare in scena un nuovo e finale summit col suo agente Mino Raiola.

