Roma, Pastore apre all'addio e sblocca Mariano Diaz

CALCIOMERCATO ROMA PASTORE MARIANO DIAZ / Grande fermento in casa Roma che si prepara ad una sessione invernale fatta di incastri e conti da far quadrare al millimetro, ma che sarà affrontata con l'intenzione di cogliere le occasioni e rinfozare ulteriormente una rosa che ha dimostrato di poter lottare per il vertice. Molto di quello che il Ds Petrachi potrà fare in entrata dipenderà dalle uscite e oltre a Juan Jesus, corteggiato anche dal Bologna, che libererebbe i conti romanisti di un ingaggio importante, attenzione alle novità che arrivano dal fronte Javier Pastore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Roma, Pastore apre al ritorno in Francia

Intervistato da 'Telefoot', il trequartista argentino, mai pienamente convincente in questo suo anno e mezzo nella Capitale, ha parlato così di un suo possibile ritorno in Francia dopo l'avventura al Paris Saint-Germain: "Mai dire mai nel calcio, non chiudo la porta a nessuna squadra.

Non potrei mai giocare al(grande rivale del Psg, ndr), ma ci sono altri club come il, una società simbolo in Francia, e anche altre squadre. Leonardo? Fa molto bene il suo lavoro, fa di tutto per rendere il Psg più competitivo possibile e portarlo lontano in Champions. E se dovesse richiamarmi... non lo saprete mai". Parole che sollevano dubbi sulla sua permanenza.

Calciomercato Roma, Mariano Diaz con i soldi di Pastore

Dovesse partire già a gennaio, Pastore servirebbe un grosso assist alla Roma per arrivare ad un grande obiettivo per il reparto offensivo. L'argentino percepisce infatti 4,5 milioni di euro fino al 2023, cifra che i giallorossi reinvestirebbero su Mariano Diaz che come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it sarebbe felicissimo di sbarcare in Serie A, ma non intende rinunciare al suo ingaggio da 4 milioni annui. Fondamentale però rimane la partenza di Nikola Kalinic per far spazio ad un altro attaccante, e per il momento secondo 'La Gazzetta dello Sport' il croato non intende cambiare squadra nonostante le tante corteggiatrici in Serie A.

