ATALANTA MILAN KESSIE / Non è certamente un Natale sereno in casa Milan.

L'umiliante ko in casa dell'chiude un 2019 tremendo per i rossoneri che dopo 17 giornate di campionato si trovano all'undicesimo posto e, per punti, più vicini alla zona retrocessione che quella che vale l'Europa. Ad infiammare ulteriormente gli animi ci ha pensato Franck, il quale già nel mirino della critica nel post-partita su Instagram ha lasciato un like alla foto dell'ex compagno di squadra 'Papu'che celebrava la vittoria dei bergamaschi. E si è scatenata la rivolta dei milanisti.