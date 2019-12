CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI KOLASINAC / Occhi sull'Arsenal: il Napoli, e non solo, guardano ai 'Gunners' per rinforzarsi. Gli azzurri hanno messo nel mirino non soltanto Lucas Torreira, ma anche Sead Kolasinac: come riferisce 'Sky Sports News', infatti, i partenopei hanno individuato nel terzino bosniaco un possibile obiettivo per la fascia mancina che attualmente vede arruolabile il solo Mario Rui con Ghoulam ancora fermo ai box e per il quale si parla di una possibile cessione a gennaio (destinazione Marsiglia).

Il 26enne ha collezionato 16 presenze in stagione ed è ora fermo per un infortunio alla caviglia: per lui si parla di un ritorno a gennaio, quando il Napoli potrebbe farsi avanti per strapparlo agli inglesi.

Calciomercato Roma, Kolasinac per il dopo Kolarov

Il terzino bosniaco però non piace soltanto agli azzurri: il suo nome è stato, infatti, accostato anche alla Roma. I giallorossi lo avrebbero individuato come erede di Kolarov, in scadenza di contratto a giugno. Per i capitolini si parla di un interesse in vista della prossima stagione. Attualmente l'Arsenal si ritrova a corto di alternative sull'out mancino: fermo Kolasinac, anche Tierney è ko per infortunio e Arteta contro l'Everton ha adattato il 18enne Saka.

