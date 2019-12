CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI NAINGGOLAN / Il 2019 del Cagliari si chiude come era iniziata questa stagione: due sconfitte consecutive all'avvio, altrettante in chiusura. In mezzo una serie importante di 13 risultati utili consecutivi che ha portato il club sardo a respirare il profumo d'Europa. Tra i grandi trascinatori il figliol prodigo Radja Nainggolan, arrivato in prestito dall'Inter la scorsa estate e tra gli uomini migliori a disposizione di Rolando Maran. Intervistato da 'Radio Anch'io Sport', è quindi il presidente del Cagliari Tommaso Giulini a parlare del centrocampista belga e delle possibilità di vederlo confermato in rosa anche la prossima stagione: "Se abbiamo fissato una data per discuterne con l'Inter? Sinceramente no - esordisce -, stiamo vedendo questi primi mesi entrambi con soddisfazione, sta facendo molto bene ed è contento di essere tornato. Non avevo dubbi si sarebbe trovato bene, noi siamo soddisfatti, è un leader. In questo momento non stiamo pensando al futuro, vediamo dove saremo a marzo-aprile e se potremo fare una chiacchierata. Anche se c’è poco da chiacchierare, è un calciatore dell’Inter, si sta rivalorizzando. Purtroppo credo che stiamo facendo solamente un favore all’Inter.

Calciomercato Cagliari, Giulini sul caso Nandez

Il numero uno del club si sofferma poi su Nahitan Nandez, il centrocampista prelevato in estate dal Boca Juniors ed al centro di una disputa anche con il suo agente: "È stato un trasferimento complicato, poi a volte può capitare che ci sia qualche strascico. La cosa importante è che dia tutto in campo, la situazione contrattuale è a prova di bomba, abbiamo fatto le cose per bene e quindi siamo tranquilli. Finché continuerà a dare tutto e arrivare all’allenamento col sorriso, per noi il caso non esiste".

