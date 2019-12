JUVENTUS GRAZIANI SARRI / Primo trofeo svanito per la Juventus: la squadra di Sarri ha perso la Supercoppa contro la Lazio e le polemiche non sono mancate. Dai tifosi inviperiti con l'allenatore di Figline a Lapo Elkan che ci è andato giù duro: "Juventus, vergogna". Momento complicato per i bianconeri che in campionato sono primi in classifica insieme all'Inter e in Champions hanno ottenuto al qualificazione agli ottavi di finale.

Ciò che sembra mancare è quel famoso gioco per il quale è stato preso, con una difesa apparsa più vulnerabile rispetto al passato.

Del momento della Juventus e in particolare del ko contro la Lazio ha parlato a 'Radio 1' Ciccio Graziani: "Una squadra annichilita, una difesa non buona: non è la Juventus questa qui. Se va avanti così non vince neanche il campionato". Un giudizio in ottica futura, mentre per la fine del girone di andata, i bianconeri sono i favoriti al titolo di campione d'inverno: "Credo possano finire primi al giro di boa - spiega Graziani -: l'Inter ha due incontri tosti, la Lazio ha diversi punti da recuperare, per questo dico la Juventus".

