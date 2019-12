CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO / Prima del ritorno alla vittoria sul campo del Sassuolo, il Napoli ha vissuto una notte importante per il futuro: come riferisce 'Repubblica', infatti, alla vigilia della gara di campionato è andato in scena un summit tra De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli. Un vertice per programmare le mosse in sede di calciomercato con il tecnico che ha fatto presente le sue esigenze: due gli acquisti chiesti per gennaio, un centrocampista in grado di dettare i tempi del gioco, e un terzino sinistro che possa sostituire Ghoulam. L'algerino, infatti, potrebbe fare le valigie: su di lui c'è l'interesse del Marsiglia e l'affare potrebbero concretizzarsi. Per l'esterno il nome seguito è quello di Rodriguez, in uscita dal Milanma accostato anche al Fenerbahce e a club tedeschi.

LEGGI ANCHE ---> Sassuolo-Napoli, Gattuso: "Siamo malati.

Calciomercato Napoli, caccia al centrocampista: da Torreira a Berge, i nomi

A centrocampo, invece, il nome in cima ai desideri di Gattuso è quello di Lucas Torreira: l'ex Sampdoria, che si è ripreso la maglia da titolare all'Arsenal dopo un periodo di difficoltà, ha una valutazione superiore ai 30 milioni di euro e le società stanno provando a trovare un'intesa. Le alternative non mancano, a partire da Berge, seguito anche in occasione del doppio confronto con il Genk in Champions League e per il quale c'è da vincere la concorrenza dell'Inter. Tra i papabii anche Soumarè del Lille e Lobokta del Celta Vigo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Sassuolo-Napoli, cambio Fabian Ruiz: che nervosismo!

Napoli, Arteta stoppa Torreira: due le alternative

Calciomercato Milan, Rodriguez via: occasione in Serie A