CALCIOMERCATO CAVANI / Accostato anche al Milan, così come ad altre big di Serie A e non solo, Edinson Cavani dovrebbe aver fatto la sua scelta che lo porterà lontano dall'Italia. In scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, l'uruguaiano come ormai circolava da tempo ha deciso di non rinnovare e lascerà il club parigino al massimo in estate a parametro zero. Destinazione Liga, più precisamente AtleticoMadrid.

Lo riferisce 'Sky Sport', che parla di un accordo già raggiunto tra il 'Matador' exe l'del 'Cholo'sulla base di un contratto triennale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato, Cavani all'Atletico Madrid: le ultime

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio parla anche di un tentativo da parte dei 'Colchoneros' per portare Cavani a Madrid addirittura già nella finestra di mercato di gennaio. Operazione non semplice, perché prima l'Atletico dovrà anche cedere alcuni elementi in rosa per far spazio all'uruguaiano e trovare un accordo sul cartellino con il Psg. In ogni caso Cavani sembra aver deciso e nel suo futuro, tra gennaio e giugno, ci sarà l'Atletico Madrid. Con buona pace dei tanti club che lo hanno tentato, dal Milan ai Los Angeles Galaxy passando per il Leeds, il Flamengo e molti altri ancora.

