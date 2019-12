FIORENTINA IACHINI BLANC MARCELINO / Esonerato Vincenzo Montella dopo la disfatta interna contro la Roma, per la Fiorentina è il momento della decisione: i viola hanno bisogno di un allenatore che guidi la risalita in classifica, dove la squadra è attualmente quindicesima ad appena tre punti dalla zona retrocessione. Non era certo questa la stagione che si aspettava Commisso, al suo debutto da numero uno del club, ed è proprio il presidente che ha 'fermato' momentaneamente la scelta del nuovo tecnico: attualmente Iachini è in pole, con un accordo per 18 mesi già raggiunto e in attesa di essere ratificato.

L'ex Empoli, con un passato da calciatore proprio alla Fiorentina, è in vantaggio suma dalla proprietà americana sarebbe partito l'invito per la dirigenza a vagliare ipotesi internazionali.

LEGGI ANCHE ---> Fiorentina, il borsino per il dopo-Montella

Calciomercato Fiorentina, contatti con Blanc e Marcelino

Così da Firenze sarebbero partite telefonate in direzione Francia e Spagna: nel primo caso il destinatario, riferisce il 'Corriere della Sera, sarebbe stato Laurent Blanc, ex Psg e Francia, attualmente libero; nel secondo, Marcelino, ex Valencia e Villarreal, accostato anche all'Inter qualche stagione fa. Blanc ha promesso di riflettere sull'ipotesi viola ma le sensazioni al momento sono negative: se fossero confermate, la Fiorentina chiuderebbe con Iachini. Contratto fino al 2021 ma, a salvezza acquisita, la possibilità che la Viola ci provi per Luciano Spalletti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Fiorentina, addio polemico di Montella: "Errori non solo miei"

Genoa, pronto il post Thiago Motta: si pensa ad un ritorno clamoroso