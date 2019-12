CALCIOMERCATO INTER VIDAL KULUSEVSKI / Si erano dati appuntamento a Natale: vediamo dove saremo e poi ragioneremo di conseguenza. Ora l'Inter e Antonio Conte sono lì, in vetta alla classifica insieme alla Juventus che appare meno imbattibile degli ultimi anni, e in casa nerazzurra l'aria è cambiata, soffia forte nella direzione di quello scudetto che da sogno diventa obiettivo. Anche per questo dai vertici interisti filtra l'intenzione di fare quello sforzo in più sul calciomercato per andare all'assalto dei bianconeri in vista della volata finale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, da Vidal a Kulusevski: obiettivi da scudetto

La sosta servirà a recuperare alcuni elementi fondamentali finiti ai box in queste ultime settimane, ma soprattutto a preparare il terreno per i colpi di gennaio chiesti dall'allenatore. Su tutti Arturo Vidal. Come vi raccontiamo su Calciomercato.it ormai da settimane, il Barcellona non apre alla cessione in prestito e anzi alza le richieste economiche per tentare di scacciare le pretendenti.

La novità di queste ore però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', è che anche l'Inter starebbe cambiando strategia e anticipando anche parte del budget programmato per l'estate è pronta a ragionare sull'acquisto definitivo, se il prezzo del cartellino scenderà sotto i 20 milioni di euro, oppure su un prestito con obbligo di riscatto. Sarà comunque un'operazione lunga e complessa, visto che i senatori del Barça spingono per trattenerlo e lo stesso Vidal, rientrato in Cile per le vacanze, è al bivio: "Cessione? Di queste cose se ne occupa il mio procuratore, ora sono molto felice e tranquillo con la maglia del Barcellona ed al momento del rientro si vedrà". Tentare di vincere la Champions che gli manca in carriera col Barcellona o accettare la corte di Conte e Marotta all'Inter?

Parallelamente, scrive la 'Rosea', va avanti la trattativa per Dejan Kulusevski che non andrebbe considerato alternativo a Vidal e soprattutto l'Inter non s'è rassegnata all'idea di poterlo bloccare solo per l'estate. Previsto un nuovo incontro per cercare di anticipare i tempi e arrivare allo svedese già a gennaio. Mentre calano le quotazioni di De Paul, sulla corsia il primo nome è quello di Marcos Alonso e in attacco l'ipotesi di scambio Politano-Llorente col Napoli rimane un'opzione.

