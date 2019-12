CALCIOMERCATO MILAN TODIBO IBRAHIMOVIC / La disfatta di Bergamo impone un'accelerata sul mercato per il Milan: Boban nel post gara è stato chiaro, assolvendo l'allenatore e parlando apertamente della necessità di intervenire sulla rosa se la proprietà darà il via libera ("vedremo cosa ci permetteranno di fare").

I nomi sono i soliti: serve un difensore, considerato l'infortunio die il recupero dinon ancora completato: il nome buono è quello di Jean-Cleardel

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', per il 19enne francese sarebbe stata raggiunta l'intesa con il club spagnolo e si tratta ora di definire l'accordo con il calciatore che comunque non sarebbe lontana: affare destinato ad andare in porto nei prossimi giorni, quando i rossoneri avranno anche le idee più chiare sulla decisione di Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, conto alla rovescia per Ibrahimovic

Per lo svedese è ormai questione di giorni ma la bilancia pende nuovamente verso l'ottimismo: l'attaccante, che a fine mese vedrà scadere ufficialmente il suo contratto con i Los Angeles Galaxy, è stato indicato un po' da tutti come l'innesto di spessore e personalità che servirebbe al Milan per riprendere la giusta via. Il problema è rappresentato dalla lunga attesa per la risposta del calciatore: Ibra da inizio dicembre ha spostato la data del verdetto sempre un po' più avanti ma ora il momento della verità sembrerebbe arrivato. Entro Natale ci si aspetta il responso: dentro o fuori, il responso che potrebbe riaccendere un Milan mai così in basso.

