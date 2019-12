CALCIOMERCATO DATE SESSIONE INVERNALE ITALIA ESTERO / Il calciomercato invernale è ormai alle porte, ma non per tutti. In Ungheria e Polonia, per esempio, la cosiddetta sessione 'di riparazione' inizierà addirittura il 1° febbraio, per chiudersi rispettivamente il 29 dello stesso mese e il 2 marzo. Nove invece i Paesi che faranno scattare il via in contemporanea all'inizio del 2020, ovvero il 1° gennaio: dalla Germania alla Francia passando per l'Inghilterra, il Qatar, il Brasile (fino al 2 aprile) e il Belgio fino alla Cina, anche se quest'ultima ancora non l'ha ancora reso ufficiale. A differenza degli altri otto, che chiuderanno i battenti il 31 gennaio, il mercato cinese dovrebbe terminare il 28 febbraio.

Dall'Italia all'Argentina fino alla Russia: le date del calciomercato invernale

Italia e Spagna partiranno il 2 di gennaio per chiudere il 31 - da noi alle ore 20 - proprio come i Paesi sopracitati. In Portogallo le contrattazioni ufficiali cominceranno un giorno più tardi e finirà il 2 febbraio, in Turchia sarà aperto dal 4 al 31 mentre tutti gli altri scatterà da metà gennaio se non oltre. E' il caso di quello dell'Argentina (dove è estate come in Brasile), che partirà il 20 gennaio per chiudersi il 19 febbraio, e della Russia, 22 gennaio/21 febbraio.

I 'ritardatari' saranno gli altri Stati dell'Est Europa, dalla(26 gennaio / 22 febbraio) all'(29 gennaio / 28 febbraio) fino appunto a Ungheria e Polonia.

LE DATE DEL CALCIOMERCATO INVERNALE:

Belgio - 1 / 31 gennaio

Germania - 1 / 31 gennaio

Francia - 1 / 31 gennaio

Grecia - 1 / 31 gennaio

Messico - 1 / 31 gennaio

Qatar - 1 / 31 gennaio

Inghilterra - 1 / 31 gennaio

Scozia - 1 / 31 gennaio

Brasile - 1 gennaio / 2 aprile

Cina - 1 gennaio / 28 febbraio - manca ufficialità

ITALIA - 2 / 31 gennaio

Spagna - 2 / 31 gennaio

Australia - 3 / 31 gennaio

Olanda - 3 / 31 gennaio

Portogallo - 3 gennaio / 2 febbraio

Turchia - 4 / 31 gennaio

Danimarca - 5 / 31 gennaio

Austria - 7 gennaio / 6 febbraio

Emirati Arabi - 7 gennaio / 3 febbraio

Serbia 14gennaio/7 febbraio

Ungheria 15 gennaio / 14 febbraio

Slovenia 16 gennaio /15 febbraio

Svizzera 18 gennaio / 17 febbraio

Argentina 20 gennaio / 19 febbraio

Croazia 20 gennaio / 17 febbraio

Romania 21 gennaio / 17 febbraio

Russia 22 gennaio / 21 febbraio

Slovacchia 25 gennaio / 21 febbraio

Rep.Ceca 26 gennaio / 22 febbraio

Ucraina 29 gennaio / 28 febbraio

Bulgaria 1 febbraio / 29 febbraio

Polonia 1 febbraio / 2 marzo

