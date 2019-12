SASSUOLO NAPOLI DE ZERBI / C'è rammarico in casa Sassuolo.

Il tecnico dei neroverdi,, ha commentato la sconfitta contro ilarrivata nei secondi finali: "Era una grande opportunità, dispiace, facciamo fatica a essere intelligenti e furbi - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Ci deve spostare vincere, pareggiare o perdere, altrimenti non si può fare questo lavoro. Il Napoli rimane una grande squadra, noi siamo il Sassuolo quindi non è facile. Dovevamo fare la partita quasi perfetta. Nel primo tempo non avevamo subito niente e dispiace. Non ci si può attaccare alla sfortuna. Serve occhio".

