Sassuolo-Napoli, Gattuso: "Siamo malati. A qualcuno posso dare fastidio"

SASSUOLO NAPOLI GATTUSO / Il Napoli di Gattuso vince in rimonta contro il Sassuolo. Il tecnico degli azzurri esulta dopo un ottimo secondo tempo ma non abbassa la guardia: "Dobbiamo ancora guarire, siamo malati, non vincevamo da due mesi in campionato - esordisce ai microfoni di 'Sky Sport' - La strada è lunga, bisogna lavorare ancora tanto. Questa squadra non ha problemi di qualità, deve trovare equilibrio e divertirsi. Bisogna essere più corti e giocare a calcio, non come nel primo tempo".

OBIETTIVI - "Dobbiamo essere perfetti noi per far giocare Fabian bene nel ruolo di vertice basso. Ci vuole sacrificio ed equilibrio perché la qualità ce l'abbiamo.

Ci manca un giocatore nel ruolo di playmaker ma onore ai miei ragazzi che si stanno sacrificando".

STILE GATTUSO - "A qualche giocatore se urli può dare fastidio ma non importa, io lavoro così. Bisogna far capire ai calciatori cosa voglio proporre, si deve lavorare sulle gambe. Barcellona? Non possiamo pensarci adesso se no mi vengono i capelli bianchi. Ce la giocheremo ma prima pensiamo alle sfide che verranno prima".

