JUVENTUS LAZIO FESTA TIFOSI / Tifosi della Lazio in festa per le piazze della Capitale. A ponte Milvio i supporter biancocelesti si ritrovano al fischio finale della Supercoppa italiana, vinta per 3-1 contro la Juventus.

Sciarpe, bandiere e fumogeni colorano e illuminano il piazzale a pochi passi dallo stadio 'Olimpico' di Roma. Scene di festa per il quinto trofeo dell’era Lotito. Intanto, i tifosi si stanno organizzando per accogliere la squadra all'aeroporto di Fiumicino. L'arrivo è previsto per le ore 5.