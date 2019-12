SUPERCOPPA JUVENTUS LAZIO/ Nelle parole riportate da 'Sky Sport', Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato della vittoria contro la Juventus di Maurizio Sarri: "Un trionfo più che meritato per una squadra scesa in campo con il cuore, la cattiveria e la ferocia agonistica. Abbiamo dominato la partita e ciò dimostra che possiamo giocarcela con tutti e regalare grandi gioie ai tifosi".

Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

Lotito ha poi aggiunto: "Si è formata una grande famiglia in questa società dove io sono il padre, se questa squadra resta con i piedi per terra potrà trasformare qualche sogno in realtà. Abbiamo surclassato la Juventus e questa non è una casualità, è una vittoria dedicata a chi, grazie alla Lazio, riesce a gioire nonostante i momenti di difficoltà".