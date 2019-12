INTER ANTONIO CONTE / Antonio Conte ospite a 'Che tempo Che fa' ha rilasciato un'intervista a Fabio Fazio. Il tecnico dell'Inter è ovviamente soddisfatto del momento nerazzurro: "La vittoria me la godo pochissimo, la sconfitta invece durata tantissimo - ammette il mister - Adesso sono contento, abbiamo iniziato un nuovo percorso, incrociamo le dita...

? E' Molto bravo".

CULTURA SPORTIVA - "Se devo essere sincero, la cosa che più apprezzo in Inghilterra è l'atmosfera. Si va allo stadio per applaudire sempre, apprezzano lo sforzo. Se dai il 100% ti applaudono, non importa il risultato. In Italia possiamo migliorare certamente..."

GIORNALISTI - "Non penso di essere diplomatico, sono molto diretto. Sesso? Tutti gli allenatori dicevano chiudete i rubinetti il lunedì (ride, ndr.)" .

AVVOCATO AGNELLI - "Hai mentito ad Agnelli la prima volta? Sì, incontrai l'Avvocato quando firmai e mi chiese quanti gol avessi fatto e avendone fatto uno solo, lo guardai e gli dissi che qualche gol l'avevo fatto (ride, ndr.)".

MARADONA - "Il più forte che ho incontrato, in quella partita feci il mio primo gol".