Calciomercato, porte girevoli a gennaio: Eriksen e Vidal guidano l'effetto domino

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN ROMA NAPOLI GENNAIO / Dicembre rappresenta il mese dei bilanci anche - e soprattutto - per il mondo del calcio. In questo periodo infatti i club calcistici sono soliti compiere le prime serie riflessioni sui rispettivi andamenti delle proprie rose: visto l'avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, le società potrebbero decidere di salutare alcuni elementi poco utilizzati o che non hanno reso secondo le aspettative. Anche i top club di Serie A si stanno interrogando sul da farsi nel mese di gennaio. Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli proveranno a rendersi protagoniste con colpi di qualità: da Eriksen e Vidal fino ad arrivare a Mertens. Agli eventuali innesti però dovrà corrispondere uno sfoltimento della rosa. Ecco le operazioni che potrebbero infuocare il mercato delle big italiane.

Calciomercato Juventus e Inter: Eriksen, Vidal e Pogba pronti a cambiare i piani di nerazzurri e bianconeri

Questi giorni saranno decisamente importanti per Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli, club pronti a cogliere l'occasione giusta sul mercato nel mese di gennaio. Per quanto riguarda i bianconeri e nerazzurri un profilo che sta tenendo banco da diversi mesi è quello di Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham in scadenza di contratto che potrebbe lasciare i londinesi già a gennaio a cifre decisamente competitive. L'eventuale arrivo del danese in nerazzurro o in bianconero comporterebbe un effetto domino importante: in caso di sbarco a Torino, non è da escludere nella Vecchia Signora un addio di Emre Can, sfruttato con il contagocce da Sarri quest'anno (solo 272' giocati); qualora invece Eriksen scegliesse l'Inter a farne le spese potrebbe essere Borja Valero, il quale lascerebbe Appiano Gentile con sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto. Un discorso simile non è da escludere anche in relazione ai possibili ritorni in Italia di Pogba e Vidal, profili apprezzati rispettivamente da bianconeri e nerazzurri. Attenzione infine ad altri elementi non considerati incedibili dai due club trattati: è il caso di De Sciglio e Rugani per la società torinese e quello di Politano e Lazaro per la squadra milanese.

Calciomercato Roma, da Florenzi a Kalinic: rebus sul futuro. Milan, dal sogno Ibrahimovic all'incognita su Paquetà. Napoli, diversi i nodi da sciogliere per Gattuso

Oltre a Inter e Juventus, mosse importanti sul mercato in entrata e in uscita potrebbero arrivare da Roma, Milan e Napoli. In casa giallorossa gli occhi sono puntati su Florenzi, Kalinic e Juan Jesus.

Il primo potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciare i capitolini per trovare maggiore continuità in vista di Euro 2020: tante infatti sono le squadre interessate al jolly di Vitinia, alcune delle quali impegnate in Premier League . Per quanto riguarda il croato invece non è da escludere un addio dopo soli sei mesi, visto un rendimento poco incisivo e molti problemi fisici: un nome che sta circolando per sostituirlo è quello didella Spal. Per quanto riguarda Juan, il suo futuro appare lontano dalla Capitale, visto lo scarso utilizzo da parte di, il quale gli ha spesse volte preferito il giovane

In casa Milan si preannunciano alcuni cambiamenti a gennaio. La squadra sta disputando una stagione assai deludente e potrebbe essere rivoluzionata da qualche acquisto e cessione importanti. Un colpo in uscita potrebbe essere quello targato Paqueta, il quale è seguito con grande attenzione e stima da Leonardo al PSG. Per puntellare la difesa un nome importante è quello di Todibo, poco utilizzato da Valverde al Barcellona. In odore di addio sembra essere poi Ricardo Rodriguez, seguito dal Fenerbahce e dal Napoli. In attesa di una risposta da Ibrahimovic, per quanto riguarda il reparto offensivo attenzione al futuro di Ante Rebic, il quale potrebbe lasciare Milanello dopo soli sei mesi, e a quello di Luka Jovic, autore di un avvio di stagione deludente con il Real Madrid.

Il Napoli dovrà sicuramente cambiare qualcosa, visto lo scarso rendimento in questa prima parte di stagione. Due situazioni interne delicate sono quelle riguardanti Mertens e Callejon, i cui contratti scadranno a fine giugno: entrambi potrebbero rinnovare ma non è da escludersi a prescindere un addio anticipato già a gennaio. A centrocampo un nome che potrebbe rafforzare l'organico di Gattuso è quello di Lucas Torreira dell'Arsenal. Attenzione poi al possibile scambio con l'Inter Politano-Llorente, operazione che potrebbe far felici entrambe le società.

