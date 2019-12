Calciomercato Inter, Vidal nel mirino: l'annuncio del cileno!

CALCIOMERCATO INTER VIDAL ANNUNCIO FUTURO/ Arturo Vidal, centrocampista cileno del Barcellona di Ernesto Valverde, è rientrato in Cile per le vacanze natalizie. L'ex giocatore della Juventus e del Bayern Monaco è stato intercettato dai giornalisti in aeroporto, e queste sono le sue parole riportate da 'Alairelibre.cl': "Una mia cessione? Al momento questo non entra fra i miei pensieri, soprattutto ora che sono in vacanza".

Vidal ha poi aggiunto: "Di queste cose se ne occupa il mio procuratore, ora sono molto felice e tranquillo con la maglia del Barcellona ed al momento del rientro si vedrà. Non sono io a decidere se scendere in campo no, ma quando posso aiuto sempre la mia squadra. Inoltre la gente sa quanto io valga e ciò mi fa stare sereno". Nella giornata di ieri ha parlato anche Ernesto Valverde, tecnico dei blaugrana, cercando di fugare i dubbi sul futuro di Vidal.