JUVENTUS LAZIO SARRI / La Juventus di Maurizio Sarri ancora sconfitta dalla Lazio. Questa volta il ko per 3-1 costa la Supercoppa italiana ai bianconeri. Il tecnico ha così parlato in conferenza nel post gara: "Ieri abbiamo fatto il miglior allenamento della stagione, pensavo che fossimo brillanti e invece mi sono sbagliato, non è stato così. Forse avremmo dovuto cambiare più calciatori. De Sciglio? Ha giocato tutta la vita a destra, ha giocato a sinistra in passato per esigenza. Ci sembrava normale metterlo dentro visto che stava bene. Calendario? Saremmo dovuti andare oltre a questa difficoltà.

Abbiamo perso per brillantezza, lo eravamo poco fin dall'inizio".

LEGGI ANCHE >> Juventus-Lazio, primo cambio per Sarri: giocatore furioso

Juventus-Lazio, Sarri difende il tridente

Maurizio Sarri è tornato ad affidarsi al tridente pesante, formato da Higuain-Cristiano Ronaldo-Dybala, ma non è bastato per vincere la partita: "Ha fatto la partita che doveva fare ma siamo arrivati corti a livello di energie, eravamo stanchi - prosegue Sarri - La partita l'abbiamo persa quando c'era un centrocampista in più, c'è amarezza ma bisogna guardare avanti".

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai bianconeri CLICCA QUI



STRASCICHI CAMPIONATO - "Non penso assolutamente, ci dispiace di aver perso il trofeo ma non influirà sul campionato. La Lazio ha una convinzione elevata e non ha bisogno di altre ignezioni".

LEGGI ANCHE >> Juventus-Lazio, il ko accende le polemiche: "Via Sarri"

LAZIO BESTIA NERA - "Io ho sempre vinto con la Lazio, i miei giocatori non si fanno condizionare da due partite. Se la Lazio continua così per 8 mesi c'è poco da fare per tutti".

POTREBBE INTERESSARTI:

Juventus-Lazio, Inzaghi gioia e sfogo: "So chi c'è stato e chi no"

Supercoppa, la Juventus perde e Lapo Elkann sbotta sui social