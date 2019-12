CALCIOMERCATO NAPOLI GIUNTOLI / Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato del mercato degli azzurri poco prima della sfida contro il Sassuolo.

Il dirigente dei partenopei intervistato da 'Sky' ha fatto il punto sulle strategie in vista di gennaio e si è soffermato anche sul possibile scambio Llorente-Politano: "Gattuso? Impressioni positive, sensazioni importanti, proviamo a tornare all'antico.si affida alla vecchia guardia, a chi ha giocato tanti anni in quella maniera: credo sia una cosa normale. Scambio? In questo momento, dobbiamo pensare a questa sera, poi penseremo al mercato. Un cambio di modulo ci porta a pensare in una maniera diversa: dovessimo continuare così, servirà un centrocampista in più. Vediamo le opportunità...".