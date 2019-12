JUVENTUS LAZIO INZAGHI / La Lazio batte la Juventus e conquista la Supercoppa. Grande artefice del successo biancoceleste è Simone Inzaghi che nel post gara ai microfoni della 'Rai' si gode il trofeo e si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe: "Abbiamo fatto qualcosa di magico: in due settimane, battere due volte la Juve è qualcosa di incredibile. Stasera è la vittoria meritata di un gruppo forte, che ha sempre creduto in quel che si faceva. Ho grandissima fiducia nei giocatori: Cataldi, Parolo, Caicedo possono benissimo giocare dall'inizio.

Avevo paura che in qualche ripartenza potesse esserci la seconda ammonizione (Leiva, ndr): vittoria strameritata e onore a questi ragazzi".

SCUDETTO - "Al di là del sogno scudetto, dobbiamo lavorare per goderci serate come queste. In tre anni e mezzo ce ne sono state tante: è frutto del lavoro di questi ragazzi. Vittoria dedicata a tutte le persone che sono sempre state con me, al di là moglie, genitori e figli. In questi tre anni e mezzo non ho avuto grandi problemi, ma quando non venivano le vittorie so chi c'è stato e chi non c'è stato.

