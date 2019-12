PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS LAZIO/ Si tinge di azzurro la Supercoppa Italiana. Gli uomini di Inzaghi a distanza di una settimana bissano il successo sui bianconeri con lo stesso risultato del campionato. Dopo il primo tempo che si chiude in parità con i gol di Luis Alberto e Dybala la Juventus crolla nettamente. Vittoria meritata della Lazio che interpreta alla perfezione il match. Bianconeri pessimi e quasi arrendevoli , scendono in campo per un secondo tempo ancora più brutto del primo. Soltanto Ronaldo e Dybala provano in qualche modo a dare una scossa alla squadra. I cambi di Sarri risultano inutili e sbagliati. Lulic, il migliori in campo, dopo l’assist del vantaggio firma anche il gol vittoria. Cataldi, subentrato dalla panchina, suggella la serata con una punizione vincente.

JUVENTUS

Szczesny 5,5 – In controtempo sul tiro di Correa riesce a salvare la porta da un possibile 0-2. Poche cole sui gol presi.

De Sciglio 5,5 – La sua scivolata su Lulic è un errore da non ripetere in quella zona del campo. Si fa dribblare con disinvoltura. Mancano le sue sovrapposizioni in avanti. Dal 55’ Cuadrado 6 - Smuove la squadra inserendosi maggiormente e spingendo sulla fascia.

Demiral 6 – Preferito nuovamente a de Ligt si rende protagonista di un prestazione positiva.

Bonucci6 – Pecca di lentezza nel far ripartire la squadra. Chiude gli spazi con attenzione.

Alex Sandro 5,5 – Non spinge e quando si propone lo fa con lentezza senza riuscire a servire i compagni.

Bentancur 5 – Fatica a prendere le misure su Luis Alberto. Cresce nella ripresa con spunti interessanti. Troppo nervoso rimedia il secondo giallo e lascia la squadra in dieci.

Pjanic 5 – Ingabbiato fin dai primi minuti non riesce a guidare il centrocampo bianconero come il suo solito. Si sente la mancanza delle sue giocate.

Matuidi 5 – In ritardo su Luis Alberto rischia molto, giallo arancione che lo grazia ma allo stesso tempo limita il suo apporto difensivo. Dal 76’ D. Costa 5 – non ha brillantezza e lucidità

Dybala 6 – Oggi molto più trequartista, bene anche in questo ruolo. Salta l’uomo e subisce parecchi falli. Cerca il pareggio con una punizione al limite dell’area che sfiora il palo. Lo trova nei minuti finali del primo tempo.

Higuain 5,5 – Mostra meno fantasia delle ultime partite. Esce poco per farsi dare la palla dai compagni. Dal 66’ Ramsey 5- Non riesce ad inserirsi nel gioco bianconero.

Ronaldo 6 – Il più propositivo. Cerca l’azione personale, qualche volta anche con troppa testardaggine ma pur sempre positivo. Porva a caricare la squadra nel momento più critico della partita.

All. Sarri 5 – La squadra sembra stanca, mancano idee. I cambi non incidono e anzi non servivano.

Protesta per i pochi minuti di recupero concessi dall’arbitro e prende il giallo.

LAZIO

Strakosha 6 – Quelle poche volte in cui viene chiamato in causa risponde presente.

Luiz Felipe 6,5 – Sempre attento e ordinato segue le incursioni bianconere. Anche da terra mura un pallone insidioso di Ronaldo.

Acerbi 6 – Guida il reperto senza andare in affanno. Preciso in copertura.

Radu 6 – Interpreta bene il ruolo su Ronaldo, ma tiene in gioco Dybala sul gol dell’argentino.

Lazzari 6 – Nella prima frazione di gioco ha lo spazio per proporsi ma non lo sfrutta. Nella ripresa ci riesce e serve i compagni, come nell’azione della rete di Lulic.

Milinkovic-Savic 6 - Oggi mezzala atipica, si spinge nell’area bianconera quasi da punta aggiunta.

Leiva 6,5 – Prestazione positiva. Attento a frenare i movimenti di Dybala e ordinato nel giro palla nel centrocampo biancoceleste. Dal 64’ Cataldi 6,5 – prende un giallo per protesta chiude il match realizzando un punizione magistrale.

Luis Alberto 6,5 – Ha ambio spazio di movimento su tutto il fronte d’attacco. In gol con un rigore in movimento spiazza tutta la retroguardia bianconera. Dal 67 Parolo 6 – dà il suo contributo alla vittoria finale dando sostegno a centrocampo anche in copertura.

Lulic 7 – Uno contro uno vincente su De Sciglio da cui scaturisce l’azione del gol di Luis Alberto. Continua ad essere decisivo durante il corso del match firmando il gol del raddoppio biancoceleste, tiro al volo di destro.

Correa 6,5 – Anticipa Demiral e prova un tiro potente che Szczesny respinge. Nel complesso pochi palloni giocabili. Nella ripresa più dinamico e presente nel gioco.

Immobile 5,5 – In pressing sui portatori di palla bianconeri per frenare le ripartenze. Non incisivo in fase d’attacco. Dal 81’ Caicedo 6 – fa salire la squadra come richiesto da Inzaghi.

All. Inzaghi 7– Partita studiata con attenzione. La squadra rispetta gli ordini dell’allenatore. Presenti sulle seconde palle e nel palleggio.

Arbitro Calvarese 5 – I biancocelesti reclamano il cartellino rosso per il fallo di Matuidi ai danni di Luis Alberto, sanzionato con il giallo. Qualche cartellino in più non avrebbe scontentato nessuno.

TABELLINO

JUVENTUS-LAZIO: 1-3

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; De Sciglio (55’ Cuadrado), Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi ( 77' Costa); Dybala, Higuain ( 66' Ramsey), Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, de Ligt, Danilo, Rugani, Emre Can, Rabiot, Pjaca, Bernardeschi. All. Sarri.

LAZIO(3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva ( 65' Cataldi), Luis Alberto (67'Parolo), Lulic; Correa, Immobile ( 82' Caicedo). A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Silva, Vavro, Jony, Anderson. All. Inzaghi.

Marcatori: 17’ Luis Alberto (L), 46’ Dybala (J), 73’ Lulic (L), 94’ Cataldi (L)

Arbitro: Calvarese sez. di Teramo

Ammoniti: 9’ Matuidi (J), 34’ Leiva (L), 48’ Bentancur (J), 58’ Luis Alberto (L), 91’ Cataldi (L)

Espulsi : 93’ Bentancur (J)