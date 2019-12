SUPERCOPPA JUVENTUS LAZIO / L'Arabia Saudita si tinge di biancoceleste: va alla Lazio la Supercoppa italiana con la Juventus battuta 3-1 al termine di una gara molto combattuta ed equilibrata. Match subito intenso con un intervento di Matuidi su Luis Alberto che accende le polemiche. Tempo qualche minuto ed è proprio lo spagnolo a portare in vantaggio la squadra di Inzaghi battendo Szczesny.

Tutte le news di mercato: CLICCA QUI!

La Juventus prova a reagire ma il pareggio arriva soltanto nel finale della prima frazione: Ronaldo va alla conclusione, Strakosha devia come può e Dybala ribatte in rete.

All'intervallo è 1-1.

LEGGI ANCHE ---> Juventus-Lazio, Matuidi su Luis Alberto: è bufera!

La ripresa riparte sempre all'insegna dell'equilibrio: i due attacchi non riescono a rendersi pericolosi e il risultato resta inchiodato sul pareggio. La svolta arriva al 73': cross di Lazzari, Parolo spizza e Lulic batte Szczesny. La Juventus prova l'assalto finale, Sarri manda in campo anche Douglas Costa ma Strakosha non corre grandi pericoli, anzi è la Lazio ad andare in gol ma con Correa partito in posizione di fuorigioco. Nel finale espulsione per Bentancur e tris di Cataldi su punizione: la Lazio si conferma bestia nera per la Juve e alza al cielo di Ryad la Supercoppa.

JUVENTUS-LAZIO 1-3: 16' Luis Alberto (L), 45' Dybala (J), 73' Lulic (L), 95' Cataldi (L)