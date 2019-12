ITALIANS - Grifo, ritorno al gol. Continuano le panchine di Cutrone e Kean

ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Complici anche le festività natalizie, giocano davvero pochi calciatori italiani in questo weekend calcistico internazionale. Si segnala comunque la buona prova di Vincenzo Grifo, autore di uno dei due gol del Friburgo sul campo dello Schalke. Non gioca quasi nessuno in Premier League, fra partite rinviate e panchine. Verratti subentra nel corso della gara in cui il Psg ha asfaltato l'Amiens 4-1, così come Jorginho nel big match col Tottenham. Senza sussulti le prove di Diamanti e Macheda.

Italians, da Jorginho a Verratti: le pagelle degli italiani all'estero

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 6 - In panchina nel big match esterno col Tottenham vinto dai Blues 2-0. Subentra però al minuto 68 rilevando Kovacic e contribuendo ad un possesso palla necessario per mantenere senza troppi rischi il doppio vantaggio.

MOISE KEAN (Everton) s.v. - Sostituisce Tosun all'80' dello 0-0 casalingo con l'Arsenal.

PATRICK CUTRONE (Wolverhampton) s.v. - Subentra al 94' per sostituire Jimenez nella vittoria ottenuta sul campo del Norwich 2-1.

ANGELO OGBONNA (West Ham) - La partita contro il Liverpool è stata posticipata.

NON HANNO GIOCATO: Adam Masina (Watford), Emerson Palmieri (Chelsea).

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6,5 - Subentra già al 22' per sostituire l'infortunato Diallo nella gara vinta in scioltezza contro l'Amiens 4-1.

Tutto troppo facile anche per lui, che disputa una buona gara.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 7- Titolare nella trasferta contro lo Schalke e decisivo su calcio di rigore. Lo realizza al 67' spiazzando il portiere per il momentaneo 2-1. Finirà in parità la gara, ma lui è fra i migliori in campo dei suoi.

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia), Federico Barba (Valladolid).

RESTO DEL MONDO

DANIELE DE ROSSI (Boca Juniors) - Il campionato argentino riprende il 26 gennaio.

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 6 - Finisce 1-1 la partita sul campo del Wanderers. Stavolta non riesce ad entrare nel vivo dell'azione che porta al pareggio ottenuto solo all'87' con Calver. Ma la sua è sicuramente una buona gara.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) - Il campionato ungherese riprenderà il 25 gennaio.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 6 - Dal 1' nella partita casalinga contro l'Aris finita però 0-0. Gioca alle spalle di Mendoza, ma non riesce a rendersi davvero pericoloso. La situazione di metà classifica rimane dunque invariata.

NON HANNO GIOCATO: Sebastian Giovinco (Al-Hilal), Daniele Verde (AEK).

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) - Il campionato ungherese riprenderà il 25 gennaio.

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

FLOP

TOP

ALESSANDRO DIAMANTI (WESTERN UNITED) 6

MARCO VERRATTI (PSG) 6,5

VINCENZO GRIFO (FRIBURGO) 7