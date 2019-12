ATALANTA MILAN DONNARUMMA / Lo 0-5 di oggi a Bergamo contro l'Atalanta entra di diritto tra le giornate più nere della storia del Milan. Rossoneri mai in partita e letteralmente travolti dai bergamaschi, che hanno dominato in lungo e in largo.

Una sconfitta pesantissima per le ambizioni del Diavolo, giocatori che hanno abbandonato il campo a testa bassa. Lo sconforto, più di tutti, ha colpito Gianluigi, che ha lasciato il terreno del Gewiss Stadium in lacrime, consolato dallo staff e dai compagni di squadra.

