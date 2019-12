CALCIOMERCATO INTER DE PAUL MARINO / Rodrigo de Paul ha letteralmente incantato nella sfida interna vinta ieri contro il Cagliari con un gol di pregevole fattura. Il suo nome è inoltre sul taccuino degli operatori di mercato dell'Inter che lo continuano a monitorare tra i possibili rinforzi per il centrocampo a gennaio. Un calciatore estroso e con caratteristiche differenti da tutti gli altri presenti nella rosa di Conte, capace di giocare in più ruoli. Trequartista di nascita, de Paul negli ultimi tempi ha sviluppato capacità anche da centrocampista puro nel ruolo di mezzala di qualità.

Un fattore che lo rende estremamente appetibile per i nerazzurri che nel caso dovranno però fare i conti con le richieste dell'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Marino su de Paul: "L'Udinese non svenderà"

Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, è intervenuto a 'Tutti Convocati' su 'Radio 24' parlando proprio dell'eventuale cessione di de Paul: "Dipenderà molto dalle richieste che arriveranno. E' un giocatore di livello mondiale, vedremo. La proprietà è stata molto generosa con noi non cedendolo di fronte a offerte considerevoli in estate. L'Udinese non svenderà nessuno. Quest'anno de Paul ha fatto vedere solo il 50% del suo potenziale in partita. In allenamento, invece, si vede che è un fuoriclasse. E' un titolare dell'Argentina, squadra piena di giocatori che valgono almeno 50 milioni..."

