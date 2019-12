JUVENTUS LAZIO MATUIDI LUIS ALBERTO / Clima subito rovente in Juventus-Lazio, finale della Supercoppa: ad accendere le polemiche in campo e sui social un intervento in avvio di gara di Matuidi su Luis Alberto.

Il francese interviene con il piede a martello sulla caviglia del centrocampista spagnolo ma non è punito dal direttore di gara, né tanto meno dal Var: niente cartellino rosso come invece invocato dai biancocelesti e su Twitter si scatena la polemica. In tanti criticano l'arbitro per la decisione presa, alcuni chiamano in causa anche ile i toni si accendono subito.

Ecco alcuni tweet sull'argomento: