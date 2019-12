Brescia, Balotelli: "Penso di rimanere. Su Grosso..."

BRESCIA BALOTELLI CORINI GROSSO / Al termine di Parma-Brescia 1-1 ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' Mario Balotelli che punta dritto alla salvezza: "Marocchi? Mi aveva dato solo delle istruzioni tecnico tattiche e ho risposto male. Son cresciuto nel frattempo. Mi sono trovato bene da subito con la squadra, con i compagni e credo che ovviamente non siamo la Juventus ma c'è tanta qualità. Bisogna lavorare e fare più degli altri. I risultati piano piano arriveranno. Mi aspettavo di giocare, di fare gol, magari di essere un po' più in alto ma non è un problema. Prima della fine dell'anno saremo salvi". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Brescia, Balotelli pronto a restare

Balotelli ha poi confermato la sua permanenza a Brescia: "Penso di rimanere a meno che il presidente non mi voglia più. Sono contento di restare. Di problemi ne ho avuti veramente pochi in carriera. Sono a casa, sto bene e avevo bisogno di un anno più tranquillo. Ho intenzione di rimanere ma vedremo. Sono il primo a voler segnare. Ho avuto anche un po' di sfortuna.

All'inizio quando sono arrivato non arrivavano tanti cross, per cui cercavo spazio fuori area. Poi abbiamo cambiato ed è successo anche nelle ultime partite. Quando sono fuori area è un errore mio".

GROSSO - "Il cambio di panchina l'ho vissuto come tutti gli altri giocatori. Decisione del presidente. Io non me lo aspettavo l'esonero di Corini in quel momento. L'esclusione con Grosso? Durante l'allenamento secondo lui non avevo l'intensità giusta e mi ha detto "per me puoi fermarti qua". Ho la testa giusta, mi alleno dieci o quindici volte meglio di quanto mi allenassi da più giovane. Ho avuto un calo nel periodo di Grosso ma non è andato a rovinare nulla".

