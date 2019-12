ATALANTA MILAN PIOLI ESONERO / Tracollo rossonero a Bergamo: l'Atalanta schianta 5-0 il Milan e per la squadra di Pioli è partito il processo social. Sul banco degli imputati inevitabilmente è finito proprio il tecnico, subentrato a Giampaolo in stagione in corso, senza però riuscire a dare la svolta.

L'allenatore è accusato per lo scarso rendimento del Milan, insieme ai calciatori, e sono diversi i tifosi che invocano l'allontanamento dell'ex Inter. Un'accusa, a dire il vero, condivisa anche con dirigenti e calciatori: tra scarso impegno e scelte sbagliate, tutti sono sotto processo: situazione inevitabile considerando il risultato di oggi e la posizione in classifica.

Ecco alcuni tweet: