CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KULUSEVSKI D'AVERSA PARMA / Il nome che più di tutti stuzzica la fantasia dell'Inter è certamente il giovane Dejan Kulusevski, classe 2000 dell'Atalanta in prestito al Parma. Nel corso della sfida dei ducali contro il Brescia di oggi pomeriggio al 'Tardini' erano presenti anche scout nerazzurri oltre a quelli della Juventus per tenere sott'occhio le prestazioni del ragazzo.

Al termine della gara ai microfoni di 'Sky Sport' è intervenuto anche Roberto D'Aversa, allenatore del Parma che oltre a commentare il pari odierno ha speso due parole anche sul suo gioiello.

Calciomercato Inter e Juventus, D'Aversa vuole tenere Kulusevski

Chiaro il pensiero di D'Aversa: "Kulusevski? La società sa quanto è importante per noi. Non so quante società avrebbero dato chance ad un 2000. E credo che sia giusto dargli continuità. Per noi è un vantaggio tenerlo. Ruolo? Penso che lui tra le linee sia devastante. Anche quando parte largo c'è sempre l'intenzione di farlo rientrare. Per fare il centrocampista è ancora un po' leggerino sulla fase difensiva, ma non su quello della corsa. Sfrutta al meglio le sue caratteristiche nel reparto avanzato. Ho avuto diversi giocatori forti, ma come giovane di prospettiva è uno dei migliori. Per me il ragazzo deve rimanere. Se la società dovesse prendere questa decisione qualcuno deve venirmelo a dire. Penso che il suo valore sia alto ma credo anche che per il suo bene sia meglio che concluda l'anno qui".

